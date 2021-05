LIVE SERIE A – Napoli-Hellas Verona, cambio all’ultimo del quarto uomo

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Chiffi; Ass1: Longo; Ass2: Valeriani; IV: Dionisi; VAR: Nasca; AVAR: Cecconi

Clima poco nuvoloso per la sfida dello stadio Diego Armando Maradona, tra il Napoli e l’Hellas Verona.

Cambio dell’ultimo momento per il quarto uomo. Non sarà Fourneau ma Dionisi

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli cercherà di staccare il pass per la zona Champions, contro l’Hellas Verona. Per gli azzurri un successo sarebbe traguardo matematico, out per infortunio Koulibaly e Maksimovic, mentre gli scaligeri, out solo lo squalificato Barak, per chiudere al meglio la stagione. Ilnapolionline.com, come sempre vi terrà informati in tempo reale.

