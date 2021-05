L’agente Giuffredi propone l’alternativa al partente Ospina

Il titolare dei pali del Napoli sarà Alex Meret. Il ruolo di alternativa di lusso, anzi di uomo che proverà a farsi trovare pronto anche per mettere in dubbio le scelte, potrebbe essere un ex azzurro. Si tratta di Luigi Sepe, 30 anni compiuti lo scorso 8 maggio ed un’annata poco brillante da cancellare. Non scenderà in serie B con il Parma ed il suo agente, Mario Giuffredi, ha confermato l’apertura al Napoli: «Gigi potrebbe interessare al Napoli. Solo quest’anno non ha fatto un campionato di gran livello ma può giocarsela con chiunque. Magari parte per fare il secondo di Meret, ma il suo valore gli consentirà di giocarsi una maglia da titolare» ha detto a Radio Punto Nuovo. M. Giordano (Il Mattino)