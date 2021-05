Insigne al centro del Napoli e al centro dell’Italia del ct Roberto Mancini

Roberto Mancini lo ha sempre considerato un uomo chiave per la sua Nazionale e sarà così all’Europeo. Insigne è l’attaccante che accende l’Italia negli ultimi venti metri con le sue giocate di qualità, la sua capacità di servire assist preziosi agli altri attaccanti, di mandare in porta i compagni. Lorenzo è maturato tantissimo anche con la Nazionale, oltre che con il Napoli ed ora è uno dei più esperti del gruppo di Mancini, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo per i più giovani, così come lo è nel Napoli. La stagione proseguirà per Insigne, venerdì prossimo l’amichevole con San Marino, poi l’ultimo test venerdì 4 giugno contro la Repubblica Ceca prima del match di esordio all’Europeo dell’11 giugno contro la Turchia all’Olimpico. Un punto fermo nel 4-3-3 di Mancini, l’esterno sinistro del tridente di attacco, modulo che conosce bene dai tempi di Zeman a Pescara, sistema di gioco che ha poi ritrovato con Sarri a Napoli. R. Ventre (Il Mattino)