Il futuro di Insigne si deciderà da domani, oggi solo il campo

Dopo la fine della stagione. Quindi tra poco. Insigne è in scadenza, quindi la società ed il suo agente, Vincenzo Pisacane, cominceranno a parlare di futuro. Finora non ci sono stati contatti e non sono stati ancora fissati appuntamenti. Il capitano era concentrato esclusivamente sul campo e sul Napoli e si è visto. Sempre presente, sempre leader, sempre trascinatore. Sempre sul pezzo figuriamoci ora che il pass per partecipare alla prossima Champions è a portata di mano. Il traguardo è vicino ed Insigne è pronto a dare l’apporto decisivo anche nell’ultima sfida, come contro la Fiorentina, dove ha segnato il primo gol, colpito una traversa con un calcio di punizione sullo 0-0, regalato l’assist a Zielinski sul tiro del raddoppio con la deviazione di Venuti e colpito un palo di sinistro. Ora vuole lasciare un segno decisivo nell’ ultima dell’ anno.

Il Mattino