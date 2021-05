Gattuso ha deciso: stasera la 20esima staffetta in campionato

Gattuso è intenzionato a riconfermare in blocco la squadra che ha battuto 2-0 la Fiorentina, un solo cambio rispetto alla formazione schierata domenica scorsa al Franchi, l’inserimento di Lozano da esterno destro di attacco al posto di Politano. Comunque tra i due è prevista la staffetta, come già avvenuto in 19 occasioni in questo campionato: il messicano e l’ex interista sono stati due grandi protagonisti della stagione del Napoli segnando rispettivamente 11 e 9 reti. Conferma, per Bakayoko a centrocampo, dopo le ultime ottime prove contro Udinese e Fiorentina, il centrocampista che tornerà per fine prestito al Chelsea e darà il suo addio al club azzurro, giocherà in coppia con Fabian Ruiz: un tandem che abbina qualità e quantità al reparto, geometrie e protezione alla difesa. R. Ventre (Il Mattino)