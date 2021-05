Edo De Laurentiis, la carica arriva via social: il messaggio

Ormai la società è in silenzio stampa da tempo considerevole. Le comunicazioni avvengono quindi via social. Così come gli incoraggiamenti. Spesso, nelle ultime settimane, hanno scelto questo mezzo presidente del Napoli e vice presidente. Per questo la carica di De Laurentiis jr, prima della importantissima sfida di stasera al Maradona, arriva mediante Instagram. Tutti insieme per un unico obiettivo quindi, ed Edo scrive: “Un solo grido: Champions… Forza Napoli!“.