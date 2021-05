Da Torino si insiste: è Gattuso il prescelto per succedere a Pirlo!

Pirlo non è certo di restare a prescindere da un’eventuale qualificazione Champions. Ma d’altra parte quest’anno in serie A va così. Anche la panchina di Antonio Conte, fresco campione d’Italia non sembra stabile. Quello su cui si insiste, però, è il nome del probabile sostituto del tecnico bianconero e da Torino, Tuttosport, ribadisce la propria posizione: il prescelto per la successione sarebbe Gennaro Gattuso. Sempre secondo il quotidiano torinese, il tecnico calabrese avrebbe interrotto i suoi contatti con la Fiorentina da quando i bianconeri si sarebbero fatti avanti.