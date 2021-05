Comunicato Curva B: “In attesa di tornare allo stadio, stasera vicini ai colori azzurri”

Questa sera il Napoli cercherà di staccare il pass per la prossima Champions League, battendo l’Hellas Verona, sarà traguardo matematico. In occasione della sfida contro gli scaligeri, comunicato da parte della Curva B per la compagine azzurra. “Non ci sarà ancora il pubblico negli stadi, l’obiettivo è rivederli ad agosto, quando ripartirà il campionato, oltre che nei due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. La Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra, la B accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in curva per la partita contro il Verona”.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno