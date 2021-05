AdL e il nuovo allenatore, fissato il giorno dell’annuncio ufficiale

Oggi De Laurentiis sarà al fianco della squadra, come ha fatto negli ultimi due mesi, soprattutto nelle sfide casalinghe, ad eccezione di Firenze, però c’è anche la questione allenatore che tiene banco in casa azzurra. Il presidente della società partenopea ha diversi nomi da visionare. Allegri ad esempio piace e stuzzica non poco AdL per carisma e voglia di vincere. Ma c’è di mezzo il Real Madrid e un ingaggio molto alto, quindi difficile il suo arrivo. Stesso discorso per Sarri che sarebbe una minestra riscaldata che al patron non piacciono molto. Simone Inzaghi è legato alla questione rinnovo con la Lazio che ne parlerà nei prossimi giorni. Su Galtier sarebbe una scommessa, venendo dalla Ligue 1, quindi ci vorrebbe tempo per ambientarsi. Infine Spalletti. Quest’ultimo sarebbe quello probabile visti i contatti e una bozza di accordo per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport l’annuncio del nuovo tecnico potrebbe arrivare domani, giorno del compleanno di De Laurentiis. E’ certo che si esclude Donadoni, è raro che il presidente abbia sbagliato una scelta dell’allenatore.

La Redazione