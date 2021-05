Paolo Ziliani: “Cari Gazidis e Maldini, niente da dire su come vanno le cose in Serie A?…”

Paolo Ziliani, giornalista:

“Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del Milan, (ma poteva accadere al Napoli, non cambia nulla), procurando un danno di 50-60 milioni per il probabile mancato approdo in Champions, cari Gazidis e Maldini: niente da dire su come vanno le cose in Serie A? Zitti e buoni?“.

Fonte: Twitter