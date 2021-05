SERIE B FEMMINIE – Data e orario di Ravenna-Pomigliano

Domani pomeriggio ultimo impegno ufficiale per il Pomigliano femminile, neo promosso in serie A, ma in cerca di riprendersi il primo posto, attualmente della Lazio. La squadra di coach Tesse andrà in trasferta a sfidare la terza in classifica il Ravenna Women, fischio d’inizio ore 15,00.

Serie B femminile – Ravenna Women-Pomigliano arbitro: Giuseppe Sassano di Padova; Ass1: Antonio Giangregorio di Padova; Ass2: Emanuele Zoccorato di Padova

La Redazione