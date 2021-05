Serie A/La Samp stende il Parma. Colpo Genoa a Cagliari, solo pari per la Fiorentina

CROTONE-FIORENTINA

Nell’ultima giornata di campionato il Crotone vuole salutare al meglio la Serie A. In Calabria arriva la Fiorentina che vuole riscattare la sconfitta contro il Napoli e chiudere con una vittoria una stagione difficile.

PRIMO TEMPO

La prima azione del match è per i viola, triangolo fra Castrovilli e Vlahovic, che fa serve in profondità il compagno che calcia alto di poco dall’interno dell’area. Al 23′ il Crotone sfiora il vantaggio, Ounas serve Cuomo che da due passi manda fuori di testa. Al 39′ i Ounas lancia Messias davanti a Terracciano che è bravo ad ipnotizzarlo. All’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa sempre pericoloso il Crotone, ed al 50′ sfiora di poco il vantaggio. Ounas serve Messias che supera Terracciano, ma il pallone si stampa sulla traversa, che occasione! Al 75′ Ounas mette un pallone basso da sinistra per Simy, ma il nigeriano manca il tocco sottoporta. Nel finale sill’angolo di Eysseric stacca Martinez Quarta ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Al 90 è 0-0.

TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; Pedro Pereira, Messias, Cigarini(76’Zanellato), Benali, Molina; Ounas, Simy. All.:Cosmi.

A disp.: D’Alterio, D’Aprile, Dragus, Eduardo Henrique, Festa M., Petriccione, Rispoli, Riviere, Rojas, Vulic, Yakubiv S.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres(84’Igor), Martinez Quarta, M. Olivera; Venuti(63’Callejon), Bonaventura, Pulgar(46’B.Valero), Castrovilli(46’Eysseric), Biraghi; Vlahovic, Ribery(76Kokorin). All.: Iachini.

A disp.: Amrabat, Barreca, Bianco, Callejon, Eysseric, Igor, Kokorin, Kouame, Montiel, Ponsi, Ricco,Valero B.

STADIO: Ezio Scida, Crotone.

ARBITRI: Abbattista, Mokhtar – Trinchieri, IV: Marini, VAR: Serra, AVAR: De Meo.

RETI:

NOTE: Ammonito Pulgar(F), Djidji(C), Castrovilli(F), Zanellato(C).

Rec.+0, +2.



CAGLIARI-GENOA

Poteva essere una sfida salvezza nell’ultima giornata di campionato e invece Cagliari-Genoa sarà una sfida che dirà poco al campionato. Gli allenatori subentrati in panchina hanno raggiunto l’obiettivo, verranno confermati?

PRIMO TEMPO

Al 15′ il Genoa passa subito in vantaggio. I grifoni ripartono in contropiede con Rovella prende palla a metà campo lancia Shomurodov che con un pallonetto supera Crago in uscita. 0-1. Dopo il gol sunito il Cagliari reagisce e sfiora il pari, velo di Cerri per l’inserimento di Nandez serve Joao Pedro che calcia, ma il tiro è stoppato.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Cagliari prova a trovare il pari, ed al 61′ Cerri calcia in spaccata, ma bravo Paleari a fermarlo. Al 63′ il Genoa sfiora il doppio vantaggio con il giovane Kallon all’esordio in Serie A, sinistro rasoterra a fin di palo ma è bravo Crago a distendersi e deviare in angolo. Al 65′ Zappa a porta vuota calcia a porta vuota, ma è bravo : Zapata a salvare sulla linea. Al 90′ il Cagliari sfiora il gol con Joao Pedro, ma il brasiliano calcia fuori da posizione favorevole. Al triplice fischio è 0-1 a favore dei grifoni.

TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Klavan, Rugani, Carboni; Nandez(46’Zappa), Marin, Deiola(68’Pereiro), Lykogiannis(78’Sottil); Nainggolan(10’Duncan), Joao Pedro; Cerri(68’Simeone). All.:Semplici.

A disp.: Aresti, Vicario, Godin, Simeone, Tramoni, Asamoah, Pereiro, Ceppitelli, Zappa, Pavoletti, Duncan, Sottil.

GENOA (4-3-3): Paleari; Goldaniga, Masiello(46’Berhami), Zapata, Zappacosta(88’Criscito); Strootman, Rovella, Melegoni; Pjaca(46’Kallon); Pandev(56’Zajc), Shomurodov(84’Radovanovic). All.: Ballardini.

A disp.: Perin, Marchetti, Criscito, Behrami, Zajc, Portanova, Ghiglione, Radovanovic, Destro, Caso, Badelj, Kallon,

STADIO: Sardegna Arena, Cagliari.

ARBITRI: Meraviglia, Mondin – Vono, IV: Giua, VAR: Maresca, AVAR: Di Iorio.

RETI: 15’Shomurodov(G)

NOTE: Ammonito Berhami(G), Carboni(C), Strootman(G)

Espulso Berhami(G)

Rec.+2, +5.

SAMPDORIA-PARMA

Ultima gara per Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria, il tecnico dirà addio ai Doria e vuole salutare con una vittoria. A Genova arriva il retrocesso Parma che ha ormai perso morale dopo la retrocessione in B, ma vuole finire con una vittoria e ritornare il prossimo anno in A.

PRIMO TEMPO

Nella prima frazione di gioco Samp più aggressiva e passa in vantaggio. Candreva finge di calciare in area e serve Quagliarella tenuto in gioco da Bani e batte Sepe. 1-0. Al 32′ Quagliarella serve Candreva, ma è bravissimo Dierckx a dire no al suo destro rasoterra. A fine primo tempo la Samp raddoppia. Dagli sviluppi di Gabbiadini ribatte sulla barriera, il pallone arriva a Colley che tutto solo in area batte Sepe. 2-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Parma vicino al gol del 2-1, spunto di Gervinho sulla sinistra, il pallone arriva a Kosznovszky che da ottima posizione colpisce debolmente e centrale. Al 64′ la Samp cala il tris, tocco di Candreva per Gabiadini che dribbla un avversario e calcia di destro, pallone nell’angolo alto dove Sepe non può arrivare. 3-0. Nel finale la Samp in contropiede sfiora il poker, ma il tiro di Verre è deviato in angolo. Al 90′ finisce 3-0.

TABELLINO

SAMPDORIA(4-4-2): Letica; Ferrari(80’Regini), Yoshida, Colley, Augello; Candreva(80’Torregrossa), Ekdal(73’Silva), Leris, Jankto; Gabbiadini(73’Verre), Quagliarella(80Askildsen). All.: Ranieri.

A disp.: Audero, Ravaglia, Askildsen, Regini, Rocha, Silva, Verre, Torregrossa, Keita, Ramirez, La Gumina, Damsgaard.

PARMA(3-5-2): Sepe; Dierckx, Valenti(46’Zagaritis), Bani; Laurini(73’Balogh), Hernani, Brugman(61’Sohm), Kosznovszky, Busi; Gervinho(60’Pellè), Cornelius. All.: D’Aversa.

A disp.: Colombi, Balogh, Pellè, Sohm, Zagaritis, Bruno Alves, Traore, Camara.

STADIO: Luigi Ferraris, Genova.

ARBITRI: Paterna, Palermo – Rossi M., IV: Illuzzi, VAR: Guida, AVAR: Galetto.

RETI: 20’Quagliarella(S), 44’Colley(S), 64’Gabbiadini(S).

NOTE: Ammonito Leris(S), Bani(P),

Rec.+2, +0.

A cura di Antonio Bisesti