SERIE A FEMMINILE – Napoli-A.s. Roma, ampio turnover per le giallorosse

Questa mattina, presso lo stadio Caduti di Brema, il Napoli femminile affronterà l’A.s. Roma per l’ultima di campionato. La squadra azzurra dovrà fare a meno di tre calciatrici in difesa, mentre ampio turnover per le giallorosse.

NAPOLI (4-3-2-1): Perez, Oliviero, Jansen, Groff, Cameron; Errico, Huchet, Goldoni; Popadinova, Hjohlman; Nocchi. A disp.: Rijsdijk, Tasselli, Cafferata, Risina, Fusini, Boaglio, Capparelli, Kubassova, Nencioni All. Alessandro Pistolesi

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Bartoli; Ciccotti, Greggi; Bonfantini, Andressa, Thomas; Lazaro A disp.: Baldi, Pipitone, Corrado, Pettenuzzo, Soffia, Bernauer, Severini, Giugliano, Banusic, Corelli, Serturini.

All. Elisabetta Bavagnoli

Arbitro: Stefano Nicolini della sezione di Brescia

Assistenti: Cleopazzo – Politi

Quarto Ufficiale: Vergaro

Formazione ufficiale anche tra il San Marino Academy e Fiorentina.

SAN MARINO ACADEMY: Ciccioli, De Sanctis, Baldini, Menin (C), Rigaglia, Brambilla, Venturini, Muya, Corazzi, Kunisawa, Barbieri. A disposizione: Salvi, Montalti, Bozzi, Vecchione, Musolino, Costantini, Bonora, Chandarana, Cecchini. All.Alain Conte

ACF FIORENTINA: Ohrstrom (C), Quinn, Tortelli, Zanoli, Thogersen, Breitner, Middag, Vigilucci, Baldi, Sabatino, Monnecchi. A disposizione: Cordia, Arnth, Adami, Neto, Piemonte, Zazzera, Forcinella, Clelland, Schroffenegger. All.Antonio Cincotta

