SERIE A FEMMINILE – Il Napoli matematicamente salvo, pari contro l’A.s. Roma

Il Napoli femminile di mister Alessandro Pistolesi ha affrontato l’A.s. Roma e con un orecchio alla radiolina per la sfida San Marino Academy. Le giallorosse sbloccano la gara con Elena Linari su calcio d’angolo. La compagine di Bavagnoli raddoppia con Lindsay Thomas. Le azzurre però hanno un carattere infinito e accorciano le distanze con Rijsdijk che segna a porta vuota. Pari del Napoli su calcio di rigore con Huchet. Nel recupero rigore per l’A.s. Roma con Giugliano, Perez para il calcio di rigore. La sconfitta del San Marino per 1-2 contro la Fiorentina, porta alla salvezza definitiva delle azzurre. Capolavoro di Pistolesi che ha fatto un girone di ritorno da media Champions.

La Redazione