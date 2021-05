Salvatore Bagni, campione Azzurro: “Gattuso? Teme il Verona…”

A ‘Si gonfia la rete’, Salvatore Bagni, ex Campione d’Italia Azzurro:

“So che Rino teme molto la partita col Verona. Dice di sapere di dover giocare contro degli scatenati. Sta preparando questa gara come una guerra. Perché sa che il Verona, per il suo modo di giocare, è una squadra difficile da affrontare. E’ anche molto scaramantico. Ma è anche giusto, visto come abbiamo vissuto con ansia il primo tempo di Firenze. Gattuso ha sempre detto alla squadra di giocare serena senza rischiare i passaggi, invece abbiamo visto come nel primo tempo c’è stata un po’ di tensione che comunque è una cosa umana”.

Fonte: Tele A