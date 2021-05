RINNOVO – Proposta last-minute del Napoli per Hysaj

Il Napoli è concentrato sulla sfida di domani sera contro l’Hellas Verona, un successo darebbe la matematica certezza per l’approdo in Champions. Da lunedì in poi si guarderà al futuro, compreso alla questione rinnovi. Al momento difficile quello di Elsed Hysaj, rapporti interrotti lo scorso anno, in un albergo di Castel di Sangro. Anzi il suo agente Mario Giuffredi ha più ribadito che si pensa alla prossima destinazione, Milan in vantaggio sulle altre. Secondo le pagine de “il Mattino”, però il club azzurro farà una proposta last-minute, per convincere l’ex Empoli a rinnovare. Domani Hysaj sarebbe la gara numero 223 con il Napoli, però potrebbe esserci un nuovo incontro per capire se ci sarà il sì, oppure il definitivo addio.

La Redazione