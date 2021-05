Raffaele Auriemma, giornalista: “Cuadrado? Minimo 10 giornate di squalifica…”

A ‘Tiki-Taka’, Raffaele Auriemma:

“Cuadrado? Calcio di rigore, per un giocatore che compie lui il fallo sull’avversario. Un nuovo modo di assegnare i rigori! Che Rizzoli fermi Calvarese. E spero che il giudice sportivo fermi Cuadrado per almeno 10 giornate! Queste cose qui le fa sempre. Lui e Chiellini, se non avessero giocato in una big del campionato di Serie A, avrebbero totalizzato un numero ben inferiore di partite giocate”.

Fonte: Mediaset