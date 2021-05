PRIMAVERA 2 – Napoli-Salernitana 3-0, prime reti per Pesce e Romano

Questo pomeriggio, presso il Centro Sportivo Piccolo di Cercola, il Napoli Primavera ha vinto per 3-0 la Salernitana, conservando la terza posizione. In dieci minuti gli azzurrini vanno sul 2-0 con le reti, le prime in stagione, di Pesce e Romano. Nella ripresa arriva il 3-0, con Cataldi su calcio di rigore per il fallo procurato da D’Agostino.

Napoli: Idasiak, Spedalieri, Virgilio, Sepe, Potenza (66′ Barba), Cataldi (66′ Guarino), Sami, Romano, Vergara (75′ Marranzino), D’Agostino, Pesce. All. Cascione

La Redazione