Panchine girevoli: in serie A il walzer potrebbe essere “completo”

Non solo quelle che fanno più notizia e di cui si parla da un po’, come quella del Napoli e della Lazio, ma saranno diverse le panchine del massimo campionato italiano a cambiare gestione. “Rivoluzione allenatori. In Serie A tutti sono pronti a cambiare tecnico“: a scriverlo è il Corriere della Sera in edicola oggi. Nessuna, ad oggi, sembra essere certa di confermare il proprio allenatore. Sicuri di andare avanti senza cambiamenti non sono né l’Inter di Conte, né il Milan di Pioli e nemmeno l’Atalanta di Gasperini, con quest’ultimo tentato dalla Juve, che potrebbe cambiare Pirlo in caso di mancato quarto posto, e sogna sempre Zidane ma senza Champions non sarà semplice. Ieri Ranieri ha annunciato l’addio alla Samp. Anche Fiorentina e Sassuolo, con quest’ultimo pronto a rispolverare Giampaolo, cambieranno.

TMW