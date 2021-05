Ordine: “Rinnovo Donnarumma? Ecco quanto chiede Raiola..”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “Commissione a Raiola per Donnarumma? Il problema non è solo Raiola. Il calcio italiano deve pagare 138 milioni agli agenti. Perché? Il commercialista lo pago io, non lo faccio pagare all’agenzia delle entrate. L’agenzia immobiliare prende soldi da chi compra e chi vende. Questo è il punto sul quale bisogna intervenire. La crisi non dura due giorni, ma durerà anni con una crisi mondiale. Stiamo andando a sbattere. Le società di stanno chiamando quelli a scadenza per ridimensionare i contratti. Molti arriveranno a scadenza zero. Serve qualche provvedimento di natura legislativa. Donnarumma si nasconde dietro Raiola? Dobbiamo raccontare la realtà. Il patto scellerato lo ha fatto con il papà di Gigio Donnarumma. Un ragazzo di 22 anni non dice al padre fatti gli affari tuoi. La responsabilità morale e materiale è di Blatter il quale fece una riforma per consentire ai procuratori di avere un mandato a vendere. Raiola ha preso una percentuale con Pogba di 25 milioni con il mandato a vendere. Per fortuna questa decisione è stata cancellata. Ad oggi Raiola dice: ti porto a 0 euro a Donnarumma, però mi devi riconoscere una commissione di 20 milioni più 3 al padre. La Juve? Ha fatto un aumento di bilancio di 300 e passa milioni con un grande passivo. Paratici ha detto che conti alla mano la Juve deve fare 100 milioni di plusvalenze. Gattuso è stato offeso nei suoi sentimenti più cari, è molto difficile che possa cambiare idea”.