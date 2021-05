Marco Azzi, giornalista di Repubblica:

“I 120 punti della gestione Gattuso, in 60 gare di campionato, (tra tante critiche), sono un allucinante paradosso. Come i 102 gol segnati dal Napoli in questa stagione. Con gli attaccanti fuori per mesi. Arrossisco perfino io. Pur non avendo nulla di cui scusarmi“.

Fonte: Twitter