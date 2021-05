Le presenze azzurre al ritiro estivo condizionate da alcune variabili

Questa è l’estate degli Europei (ma anche delle Olimpiadi) e il Napoli si ritroverà con una serie di calciatori in giro per il Vecchio Continente e quindi, presumibilmente, dovrà aspettare chi con le proprie Nazionali resterà in campo il più a lungo possibile. La finale dell’Europeo è fissata per l’11 luglio: la sognano Insigne e Di Lorenzo, Politano e Meret (che sono nella lista dei 35 di Mancini), ma anche Zielinski con la sua Polonia, ovviamente Mertens con il Belgio e Fabian Ruiz con la Spagna. La inseguiranno tutti quelli che riceveranno la convocazione e il Napoli sarà felice, eventualmente, di dar loro appuntamento a Castel di Sangro.

Fonte: A. Giordano (CdS)