La Gazzetta dello Sport: per gli ingaggi della Serie A…

La Gazzetta dello Sport sul consiglio federale di oggi:

“Riunione per affrontare la crisi economica del calcio italiano. In periodo pandemico. La Lega di A chiede tagli. E rinvii dei pagamenti degli stipendi. Ma i giocatori non ne vogliono sapere. La Lega pensa a 2 mesi di rinvio. I calciatori pensano alla possibilità di un accordo caso per caso. La FIGC potrebbe concedere un mini rinvio. Il focus però è un altro. Ovvero, che, dal 1 luglio, i club non potranno spendere più di quanto fatto nell’ultima stagione. Il budget si riferirebbe al totale dei contratti pluriennali in corso. Non si potrà spendere più del 100% di quanto speso la stagione prima. Per poi arrivare al 90 e all’80 negli anni successivi”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport