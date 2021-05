La Champions sarà una garanzia per “reinvestire” su Insigne

A qualificazione Champions acquisita, le parti si siederanno e ne parleranno. L’obiettivo è quello di trovare un’ intesa. Il presidente De Laurentiis dovrà investire in vista della prossima stagione e, quasi certamente, come scrive La Gazzetta dello Sport, non lo farà in attacco, visto il colpo Osimhen della passata stagione, ma deve, appunto affrontare quello che potrebbe essere l’ultimo rinnovo del capitano del Napoli. “Uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo Insigne, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno. Finora le parti hanno evitato una trattativa vera e propria. La maturazione completa del napoletano, prossimo ai trent’anni, dovrebbe consigliare il Napoli a trovare presto un accordo sul prolungamento. Magari non agli attuali 4,6 milioni netti stagionali, ma a un ingaggio congruo ed equilibrato rispetto all’attuale crisi economica mondiale.”