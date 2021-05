Koulibaly, un ingaggio che pesa: i due possibili sostituti

Da un paio di estati a questa parte lui è il difensore con la valigia. Kalidou Koulibaly era già dato per sicuro partente lo scorso mese di giugno, ma ha giocato un altro campionato con la maglia azzurra. Il presidente De Laurentiis ha parlato chiaramente di una limatura al monte ingaggi ed il suo risulta essere alquanto pesante per il club partenopeo. I veri cambiamenti nella prossima stagione dovrebbero esserci proprio in difesa, viste le partenze molto probabili di Maksimovic ed Hysaj e di KK, appunto. La Gazzetta dello Sport, in merito a quest’ ultimo, scrive: “Poi c’è la possibile partenza di Koulibaly, sempre molto apprezzato in Premier, ma per il quale De Laurentiis aspetta un’offerta importante. Il senegalese ha le valigie pronte già dall’estate scorsa, ma stavolta per via del contenimento delle spese il suo contratto da 11 milioni lordi a stagione non è più sostenibile per il club.” Il Napoli avrebbe già messo nel mirino i sostituti: “Marcos Senesi, centrale argentino, classe 1997, del Feyenoord: motivatissimo a giocare con la maglia che fu di Diego Armando Maradona. Altro profilo seguito con attenzione è quello dello spagnolo Pau Torres, altro classe 1997, cresciuto nel Villarreal e molto maturato al fianco di Raul Albiol. L’argentino è valutato circa 15 milioni, lo spagnolo quasi il doppio.