KK e Lobotka rivedono la panchina, difficile l’impiego in gara

Saranno pochissimi i cambiamenti alla formazione che domani sera Gattuso apporterà alla formazione azzurra. In attacco pronto Osimhen, con Mertens pronto a subentrare. Unici possibili ballottaggi, quello tra Lozano e Politano a destra e quello tra Bakayoko e Demme in mediana. Intanto, Koulibaly prosegue il lavoro personalizzato sul campo, Lobotka si è allenato in gruppo, tutti e due dovrebbero andare in panchina per l’ultima partita di campionato. Per Maksimovic che è guarito a inizio settimana dal Covid-19 sembrano esserci minori possibilità. Concentrazione massima, attenzione ai particolari: stamattina Gattuso metterà a posto le ultime cose nell’allenamento di rifinitura a Castel Volturno e proverà la squadra da schierare domani contro il Verona. In tardo pomeriggio azzurri in ritiro all’hotel Britannique.

Il Mattino