Il ritiro: Dimaro, poi minitour e infine Castel Di Sangro. Le date

Meno uno e poi, non appena sarà finito un campionato, un altro ne comincerà immediatamente: perché ci sarà da organizzare un’estate egualmente piena, con tanti calciatori in giro con le Nazionali, e persino paradossalmente breve, perché si ripartirà in fretta. C’è un calendario da organizzare, sono le incombenze di sempre, ma intanto andrà avviata la cosiddetta routine, per certi versi già infilata in agenda: il 15 luglio, e dopo un’estate di distanziamento sociale, il Napoli tornerà a Dimaro-Folgarida, lo farà per la decima volta consecutiva, e ci resterà fino al 25, quando poi decollerà e allestirà un mini-tour che servirà per verificare la consistenza del lavoro di quella «decade» e dovrà introdurre verso il rush finale che condurrà al campionato.

Fonte: A Giordano (Cds)