Hysaj è pronto ad ascoltare De La per un’offerta

Cambiare porto non li spaventa. Ma non Hysaj. Ogni promessa è debito ma come si fa a lasciare l’amore della propria vita, la città dove vive ormai da sei anni, e giurare che non ne vuoi più sapere del Napoli neppure se dovesse arrivare un ripensamento all’ultimo secondo da parte di De Laurentiis? E allora eccolo che quella che potrebbe essere l’ultima gara in azzurro, che forse lo è, diventa invece la partita dell’attesa: perché Hysaj ha appuntamento con De Laurentiis che ha riaperto all’improvviso la porta al suo rinnovo. Già, sembra strano ma proprio adesso che tutto sembrava essere chiuso, arriva il sussulto del cuore da parte dell’albanese che è pronto ad ascoltare l’ultima offerta del Napoli. Prima di decidere cosa fare. P. Taormina (Il Mattino)