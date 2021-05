[Grafico] Con Inzaghi allenatore azzurro sarebbe una rivoluzione in difesa

Con Inzaghi la rivoluzione inizierebbe dal basso. E non si parla della famosa costruzione del gioco da parte dei difensori.

Perché il più piccolo dei fratelli Inzaghi è solito giocare con la difesa a tre e un 3-5-1-1 sul quale ha costruito le fortune della sua Lazio.

Se dovesse accettare Napoli e proseguire sulla sua idea di gioco, quindi, Rrahmani, Koulibaly e Manolas andrebbero a formare il terzetto arretrato, con Di Lorenzo e Mario Rui avanzati nella linea di centrocampo a cinque.

Demme resterebbe il perno centrale, regista e mediano, con Fabian Ruiz e Zielinski mezzeali ai suoi lati per aiutare in fase difensiva, ma soprattutto supportare gli attaccanti proprio come hanno fatto in questi anni Luis Alberto e Milikovic-Savic.

Davanti, poi, Insigne alle spalle di Osimhen, che di colpo diventerebbe il Ciro Immobile del Napoli.

Farebbero più fatica a trovare spazio Lozano e Politano, esterni puri e meno adatti a un modulo così verticale come il 3-5-1-1 di Simone Inzaghi.

Bruno Majorano (Il Mattino)