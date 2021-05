Giancarlo Marocchi, ex Calciatore: “Chiellini e Cuadrado? Inarbitrabili…”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, oggi opinionista a Sky Sport:

“Juve-Inter? Se si potesse, sarebbe una gara da rifare. Di questa gara dobbiamo prendere solo il risultato. Calvarese? Errori da una parte e dall’altra. Ci sono giocatori, come Cuadrado e Chiellini, che ti fanno impazzire. Sono inarbitrabili. Sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale. Chiellini lo prenderei sempre anche per questo. Come arbitro non lo vorrei mai vedere”.

Fonte: Sky Sport