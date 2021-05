Galtier perde la pole position, risale Spalletti, ma c’è un nome nuovo

Galtier, che fino a qualche ora fa sembrava in pole per la panchina azzurra, con il favore di De Laurentiis, avrebbe deciso di non lasciare la Francia e starebbe per accomodarsi sulla panchina del Nizza. Di conseguenza “casella” nuovamente” libera per la guida tecnica del Napoli. Un posto vuoto che, stando a quanto si legge stamattina su Il Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti sarebbe favorevole a riempire, anche se non bisogna ancora tralasciare la pista Simone Inzaghi. Il quotidiano porta alla ribalta anche un nome nuovo: Sergio Conceicao del Porto.