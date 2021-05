La Ferrari torna in pole position dopo un anno e sei mesi: lo fa con Leclerc nel GP di casa del monegasco, nonostante un botto nel finale. Seconda fila con Verstappen e Bottas, quarto Sainz e quinto Norris. Solo il settimo crono per Hamilton. Per il francese della Ferrari però uscito a 50 secondi dalla fine delle prove nella zona delle Piscine, ma per fortuna nulla di grave.

La Redazione