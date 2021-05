[Formazioni] Napoli-Hellas Verona, due recuperi per la panchina. Juric e il dubbio in difesa

Domani sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli, cercherà quel successo che gli permetterebbe di staccare il pass in Champions League. Il tecnico degli azzurri recupera Lobotka per la panchina e probabilmente anche Koulibaly. Per il resto ballottaggio a centrocampo con Bakayoko, ancora in leggero vantaggio su Demme. L’altro dubbio è Politano-Lozano, con l’ex di Sassuolo e Inter avanti sul messicano. Per gli scaligeri, quasi certo l’impiego di Kalinic in attacco, mentre il ballottaggio è in difesa tra Gunter e Magnani.

Fonte: CdS