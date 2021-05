ESCLUSIVA – Napoli-Allegri, buone sensazione però a due condizioni

La vicenda allenatore sta tenendo tutti con il fiato sospeso, anche se a Napoli la testa è rivolta alla sfida contro l’Hellas Verona, dove in palio c’è la Champions League. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da “ilnapolionline.com”, lunedì potrebbe esserci l’incontro alla Filmauro tra De Laurentiis e Max Allegri. Accordo di massima raggiunta sui 5,5 milioni a stagione, però ci sono due condizioni. L’approdo dei partenopei tra le prime 4 e che il Real Madrid non si faccia vivo. In alternativa come si sa c’è Spalletti che fu contattato per fare il traghettatore in caso di esonero di Gattuso.

A cura di Alessandro Sacco