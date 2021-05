CALCIO FEMMINILE – Aggiornamenti sulle condizioni di Annamaria Serturini

In un sabato di festa in casa Napoli femminile, salvezza matematica ottenuta, quindi permanenza in serie A, invece sono ore di apprensioni per Annamaria Serturini. La calciatrice dell’A.s. Roma è uscita dal campo in barella per una botta presa al collo. Primi aggiornamenti hanno dato esito negativa, è partita per la squadra per tornare nella Capitale. Nei prossimi giorni ci sarà la TAC per capire se potrà esserci per la finale di Coppa Italia contro l’A.c. Milan.

La Redazione