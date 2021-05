AdL-Gattuso, ultimo tentativo con una Champions in più

Il presidente Aurelio De Laurentiis, come da rito scaramantico, sarà in ritiro con la squadra, per incoraggiarla e poi nel ventre dello stadio dove vedrà la partita esternamente. Ovviamente l’auspicio è festeggiare l’approdo in Champions League al triplice fischio. Secondo le pagine di Tuttosport, potrebbe esserci un tentativo con l’arrivo tra le prime 4 con il tecnico Rino Gattuso. Un segnale dovuto, dopo i mesi di tanti silenzi. L’auspicio è che possa esserci un ripensamento dell’allenatore degli azzurri, altrimenti ci si guarderà altrove.

La Redazione