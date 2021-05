Un girone di ritorno in media scudetto e secondo solo a Sarri

La zona Champions, certo. Ma perché no, essere ricordato anche per i record non sarebbe poi così male per Gattuso e il suo staff. Piedi per terra e testa all’obiettivo: «Ci siamo quasi, ma dobbiamo vincere con il Verona», ripete Gattuso quasi alla noia. Ringhio invita tutti alla prudenza: niente è stato fatto, basta un calo di tensione con il Verona e il grande sforzo prodotto in questi mesi rischia di essere vanificato.

Bisogna restare concentrati e lucidi fino alla fine: il ritorno in Champions, per la quarta volta in cinque anni, è ancora più incredibile vista la straordinaria rimonta. 42 punti nel girone di ritorno, ovvero potenzialmente 45 punti con la vittoria contro l’Hellas: con l’eventuale successo, sarebbe il secondo miglior girone di ritorno della storia azzurra, dietro solo al Napoli di Sarri della stagione 16/17, ovvero non quello del record dei 91 punti.

Non male considerando da dove è iniziato il cammino, cioè dalle critiche post Verona e dalla gara in salita contro il Parma. P. Taormina (Il Mattino)