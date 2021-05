SKY – Napoli-Spalletti, offerta economica. Allegri non ha chiuso la porta

Il futuro tecnico del Napoli, con ogni probabilità non sarà Gattuso, sempre più lontano dalla riconferma, anche in caso di approdo in Champions. Il club azzurro per questo che si sta muovendo per avere la prossima guida tecnica. In cima alla lista di De Laurentiis, come riporta Sky Sport 24, è sicuramente Max Allegri che non chiude la porta, però non manca la concorrenza. La seconda scelta è Luciano Spalletti, dove il presidente avrebbe offerto fino a 2,8 milioni a stagione + bonus, il tecnico di Certaldo avrebbe dato la disponibilità. Il terzo nome è Simone Inzaghi, ma si sbloccherebbe solo in caso di no al rinnovo alla Lazio.

La Redazione