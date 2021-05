SERIE A FEMMINILE – E. Errico (centr. Napoli): “La salvezza? Una gioia per il popolo azzurro”

Domani allo stadio Caduti di Brema, il Napoli femminile affronterà l’A.s. Roma, sfida importante per le azzurre per la lotta salvezza assieme al San Marino Academy. Ai microfoni di Sky le parole della centrocampista Emma Errico. “La sfida di domani contro l’A.s. Roma? Ci stiamo preparando al meglio, sapendo del valore delle nostre avversarie. Sull’umore dico che c’è il buonumore, in una stagione non semplice, ma siamo pronte per la gara contro le giallorosse. La salvezza? Sarebbe una gioia per il popolo azzurro e faremo di tutto per accontentarli”.

La Redazione