PRIMAVERA 1 – Sassuolo-Ascoli 2-1, prosegue il buon momento per la squadra di Bigica

Il Sassuolo di Emanuele Bigica è una delle note liete, insieme alla Sampdoria, del campionato Primavera, dove ha già pareggiato contro Roma e Juventus su tutti. I neroverdi hanno oggi sconfitto per 2-1 l’Ascoli. I padroni di casa sbloccano la gara con Mattioli, tiro deviato dalla distanza che batte il portiere ospite. I marchigiani pareggiano con una bella conclusione dalla distanza di Lisi. Ad inizio ripresa il Sassuolo torna in vantaggio con il rigore trasformato da Marginean. Per i neroverdi ora prossimo turno in trasferta contro la Sampdoria.

Sassuolo-Ascoli 2-1

Reti: 5’ Mattioli (S), 11’ Lisi (A), 49’ rig. Marginean (S).

Sassuolo: Zacchi, Saccani, Manarelli (78’ Karamoko), Flamingo, Marginean, Piccinini, Paz, Artioli (86′ Manara), Mattioli, Oddei (86′ Florentine), Samele (62’ Cannavaro).

A disposizione: Marconi, Uni, Arabat, Ranem, Pinelli, Aucelli, Reda, Micheal.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Ascoli: Bolletta, Marucci, Luongo (73’ Palazzino), Ceccarelli, Markovic, Alagna, Lisi, Franzolini (62’ Suliani), Riccardi (73’ Margini), Olivieri, Intinacelli (66’ Colistra).

A disposizione: Raffaelli, Gurini, Rosolino, Re, Ibrahimi.

Allenatore: Simone Seccardini.