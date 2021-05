Politano/Lozano: anche per domenica sera prevista la staffetta d’oro

Politano/Lozano, staffetta in vista anche per l’ultima partita. Ci sarà spazio per entrambi, da capire chi partirà dall’inizio e chi subentrerà. In fondo si tratta di due punti fermi del Napoli anche per la prossima stagione. Contratto lungo per entrambi: giugno 2024. Con Gattuso sono riusciti in questa stagione ad esprimersi al meglio e a far vedere le loro migliori qualità. Il messicano fece fatica l’anno scorso, Ringhio spinse per la sua riconferma e ha avuto ragione. Politano arrivò a gennaio 2020, lo volle fortemente proprio Gattuso, qualche difficoltà iniziale, quest’anno invece ha fatto la differenza. Ora l’ultima partita, la più importante, quella contro il Verona: gli azzurri con i tre punti avrebbero la certezza aritmetica di tagliare il traguardo della partecipazione alla prossima Champions League. E Politano e Lozano vogliono lasciare il segno anche nell’ultimo appuntamento dell’anno, il più importante.

(Il Mattino)