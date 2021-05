Il Parma è retrocesso, ma non tutti i suoi elementi potrebbero disputare il campionato cadetto. Luigi Sepe, portiere della squadra ducale è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, e potrebbe tornare in azzurro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che l’estremo parmense non scenderà di categoria ed è quindi in cerca di nuova sistemazione nel massimo campionato. Tra le opportunità c’è, appunto, anche il Napoli. Per lui sarebbe un ritorno a casa.