Il prossimo mercato del Napoli ci potrebbe essere l’abbattimento dei costi, quindi qualche cessione, ma sicuramente non quella di Piotr Zielinski. Il polacco, secondo la Gazzetta dello Sport, è tra gli incedibili del presidente Aurelio De Laurentiis, nonostante che il cartellino è intorno ai 60 milioni. Il suo rendimento è migliorato con il passare dei mesi e non mancano le concorrenti, però per questa estate il cartello vendesi non verrà messo sul polacco.

La Redazione