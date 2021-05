Napoli-Allegri, primi approcci sull’ingaggio. Occhi sempre al Real Madrid

Il Napoli è concentrato in vista della sfida casalinga di domenica sera contro l’Hellas Verona, ma è chiaro che la questione allenatore va tenuto sotto controllo. Un nome che nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede è quello di Max Allegri. L’ingaggio del tecnico ex Sassuolo, Cagliari, Milan e Juventus è intorno ai 5,5 milioni, uno in più dovesse vincere lo scudetto. La sua compagna Ambra Angiolini lavorerà a Napoli nei prossimi mesi e la figlia Valentina che ha il fidanzato napoletano. Secondo le pagine de “il Roma” il presidente De Laurentiis, sa come convincere i top tecnici a dire di sì, dovrebbe essere più flessibile a livello di comunicazione. Occhio al Real Madrid che deve pensare al probabile partente Zidane, ma se dovesse non affondare il colpo è pronto il Napoli. La scelta di Allegri è per il pragmatismo, puntare a vincere, a costo che non ci possa essere il calcio spettacolare. C’è da attendere da lunedì in poi, prima c’è il Verona e la Champions da conquistare.

La Redazione