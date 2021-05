L’ex azzurro Callejon ha il destino appeso alla scelta dell’allenatore 

Lo scorso ottobre era difficile, se non impossibile, anche solo pensare che José Callejon – cioè uno che si portava dietro da Napoli 350 partite, 82 gol e 78 assist – sarebbe rimasto così ai margini della stagione della Fiorentina. Più che ai margini, come diversamente non si può considerare alla resa dei conti un calciatore che, numeri testimoni, di presenze in maglia viola tra campionato e Coppa Italia ne ha messe insieme 21, che di gol ne ha segnati uno e di assist ne ha serviti sempre uno, che titolare lo è stato in appena sette occasioni (l’ultima il 17 gennaio), che soprattutto di minuti ne ha disputati complessivamente 740. Il confronto non lascia spazio ad interpretazioni differenti da quella dell’assunto di partenza e introduce una domanda inevitabile: la Fiorentina punterà ancora su José Callejon? E José Callejon ha lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito dopo questi 7-8 mesi per rimettersi in gioco a Firenze?

Fonte: CdS