Le caratteristiche di Politano e Lozano, due vere ali

Due ali vere, Politano e Lozano sono fortissimi nell’uno contro uno: la loro caratteristica migliore è rappresentata proprio dalla qualità tecnica nel saper saltare nell’uno contro uno i difensori avversari. Politano ama più convergere con il sinistro verso il centro per provare la conclusione, Lozano invece guadagna con più facilità il fondo per il cross con il destro e taglia verso il centro per sfruttare al meglio i cambi gioco di Insigne. Venti gol in due, un bottino molto importante per la corsa Champions del Napoli: Lozano è partito fortissimo giocando sempre titolare in nove partite (partì in panchina con la Samp subentrando a inizio secondo tempo a Politano) e poi altre dieci volte da titolare con una sola gara iniziata in panchina, quella con il Torino quando subentrò nella ripresa a Politano. Poi l’infortunio muscolare subito contro la Juve, l’assenza di un mese che gli ha fatto perdere un po’ di condizione dal punto di vista atletico. In quella fase della stagione è invece cresciuto tantissimo Politano che ha giocato con più continuità ed è diventato il titolare partendo poi dalla panchina solo contro la Juve, il Cagliari e l’Udinese. R. Ventre (Il Mattino)