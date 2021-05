La staffetta Lozano/Politano è stata il tesoro azzurro

Undici gol e 4 assist il messicano, 9 reti e cinque assist l’ex interista. In totale in campionato quest’anno Politano ha totalizzato 36 presenze, cinque in più del Chucky che è stato costretto a star fermo un mese per l’infortunio muscolare subito nel match contro la Juventus (ha saltato cinque partite con Atalanta, Benevento, Sassuolo, Bologna e Milan). Meglio Lozano nella prima fase del campionato,meglio Politano nella seconda: tutti e due sempre utilissimi sia quando sono partiti dall’inizio, sia quando hanno dato il loro contributo durante la partita (solo in sei occasioni Ringhio li ha schierati insieme nella formazione base). I due esterni si sono calati al meglio nel tipo di calcio di Gattuso contribuendo con efficacia sia alla fase offensiva che alla fase difensiva: nel loro ruolo sono stati tra i migliori in assoluto di tutta la serie A. R. Ventre (Il Mattino)