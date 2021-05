Incontro Lotito/Gattuso: ci vediamo la prossima settimana

Ormai mancano poco più di 48 ore alla chiusura di un campionato diverso e difficile, che, diciamo la verità, non tutti erano convinti arrivasse alla sua conclusione. Da quel che si intuisce ci saranno diversi cambi di panchina in vista della prossima stagione, un autentico walzer, come si suol dire. Uno degli oggetti del desiderio di alcune società, pare essere l’attuale (probabilmente ancora per poco) tecnico azzurro, Rino Gattuso. Tra lui ed il patron del Napoli la scintilla pare non sia mai scattata, per cui ci saranno i saluti. E sembra che una possibile destinazione per possa essere Roma, sponda laziale. L’edizione romana del quotidiano Repubblica fa sapere che Lotito sarebbe orientato a separarsi da Inzaghi e il nome caldo per la sua sostituzione, oltre a quella di Mihajlovic, è proprio quello di Rino Gattuso. A quanto pare, tra i due ci sarebbe già stato un contatto ed è in programma un appuntamento per la prossima settimana.