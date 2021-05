Fortino “Maradona”, nel 2021 il Napoli è inciampato solo una volta

Il Napoli nel 2021 ha perso una sola volta (Spezia) e pareggiato due volte (Atalanta in Coppa Italia e Cagliari in campionato) il che dà anche la dimensione della continuità degli azzurri. D’altronde, è stato proprio lo stadio di casa a consentire la rincorsa dopo le cadute con il Verona e il Genoa e il pari con il Sassuolo. Frenate che hanno rischiato di allontanare il Napoli dalla zona Champions ma alla fine la squadra azzurra è lì, nel pieno della volata per un posto al sole. Gattuso ha sempre detto di tenere poco in considerazione i numeri e le statistiche, a meno che non siano funzionali per arrivare al secondo o al terzo posto. I record non gli interessano, però anche a lui farà un certo effetto leggere questi numeri. Un allenatore che si fa coinvolgere in ogni dettaglio: più la partita sembra filare via liscia più lui urla e si sbraccia, per tenere alta l’attenzione. P. Taormina (Il Mattino)