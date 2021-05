[Formazioni] Napoli-Hellas Verona, ritorna Demme a centrocampo. Ospiti con Kalinic di punta

Domenica sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Hellas Verona, valevole per l’ultima giornata di campionato. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso diversi i dubbi di formazione. In porta in vantaggio Meret rispetto a Ospina. Nei prossimi giorni si scioglierà il dubbio Koulibaly per la panchina. A centrocampo tornerà Demme al posto di Bakayoko. Infine Lozano-Politano a destra, con il secondo favorito sul messicano. In casa scaligera, squalificato Barak, pronto Tameze. Bessa e Zaccagni alle spalle della punta Kalinic. Difesa a tre per Juric.

Fonte: CdS